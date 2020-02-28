新冠肺炎：伊朗華人指當地人缺防護意識　回國機票漲價3倍

中東國家伊朗近日大規模爆發新冠肺炎，成為中國境外死亡病例人數最多的國家。有伊朗華人周五（28日）受訪指，大部分伊朗人缺乏防護意識，前往人多地方不戴口罩。他又指，目前中國來往伊朗的直航客機已停航，經泰國及俄羅斯轉機返國的機票每張售價達8000多元（人民幣，下同，約8890港元），漲價達3倍，且一票難求。

居於伊朗首都德黑蘭的劉武表示，當地華人已開始嚴陣以待，無必要時盡量不外出，如須出門則都會非常謹慎，即用即棄手套、口罩都是必備的物品。但大部分伊朗人不理會政府呼籲，仍舊不戴口罩外出及前往人多地方。德黑蘭目前的機構、企業仍正常運作，購物中心及商舖照常營業，很多企業沒有採取防護措施，員工上班沒有戴口罩。

劉武又透露，由於杜拜、阿曼等國已停飛往返伊朗的航班，如今回國只能到泰國或俄羅斯轉機，但機票價格急升，俄羅斯航空3天前的機票2400元（約2718港元）左右，現時已漲到8000多元。不過，劉武沒有回國的打算，他指有事情未處理好不方便離開，只能盡可能保護好自己，盡量不與外人接觸。