新冠肺炎：解剖發現死者肺部有黏液　給氧治療或加重缺氧

湖北華中科技大學早前完成首例新冠肺炎死者遺體解剖，報告已刊登在《法醫學雜誌》本年2月第36卷第1期。負責解剖的華中科大同濟醫學院法醫系教授劉良表示，解剖顯示新冠肺炎的病變與沙士有類似之處，但肺部纖維化不及沙士嚴重。新冠肺炎的死者的肺部有大量黏液，如果不稀釋或溶解黏液，單純以給氧方式治療，可能把黏液推得更深更廣，加重缺氧。

在名為《新型冠狀病毒肺炎死亡屍體系統解剖大體觀察報告》的論文中，研究人員發現死者肺部損傷明顯，左肺出現灰白色斑片狀病灶及暗紅色出血，觸感質韌，切面發現大量黏稠分泌物從肺泡內溢出。翻看死者入院第20天所拍的CT圖片，當時雙肺呈多發斑片狀磨砂玻璃陰影，雙下肺出現纖維條索影，對應肉眼所見的肺泡灰白色病灶，提示新冠肺炎主要引起深部氣道和肺泡損傷的炎性反應。

報告又發現，死者胸腔積液量不多，液體呈清亮淡黃色，提示胸腔病變並非漿液性炎症為主。右側肺與胸膜重度黏連，顯示可能合併感染性胸膜炎。臨床資料顯示，死者有冠心病、心絞痛病史，心肌及心外膜是否因病毒感染而損害，有待進一步研究。

死者的消化系統損傷情況不明顯，雖然小腸呈節段性擴張與狹窄相間（類似珠串狀），需更多驗屍才能確認屬個別例子或普遍表現。死者的脾臟未見明顯異常，但雙腎體積縮小及變硬，相信與基礎疾病有關。至於神經系統方面，肉眼觀察有腦水腫，大腦皮質輕度萎縮，結合臨床資料，死者年齡大，有多發性腦梗死及腦血管病後遺症，肉眼未見感染。

身兼湖北省司法鑑定協會會長的劉良透露，截至本周二（25日），專家團隊一共完成11例新冠肺炎死者遺體解剖，其中9例由劉良團隊負責，目前已有3例完成病理的初步診斷。遺體捐獻者的男女比例接近，年齡介乎60歲至80多歲，最年輕的是52歲。