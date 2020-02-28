新冠肺炎：最新研究指　龜類動物或為病毒潛在宿主

繼早前有研究指新冠病毒的潛在中間宿主是穿山甲後，由廣州暨南大學、湖北醫藥學院組成的團隊周三（26日）發表研究論文指，龜類也是病毒的潛在中間宿主。研究人員認為，不排除病毒感染龜類後，演化成可感染人類。

研究人員對比新冠病毒、沙士病毒、動物樣本中發現的沙士樣冠狀病毒，以及其他冠狀病毒間的刺突蛋白。刺突蛋白是位於病毒外殼上的結構蛋白，與新冠病毒侵入細胞所使用的ACE2受體間的相互作用，是決定冠狀病毒宿主範圍的關鍵因素。

研究人員從多個數據庫中下載ACE2受體與上述病毒的刺突蛋白序列，在結構模擬中發現相比蝙蝠，龜類、穿山甲與人類的相互作用更為近似。而西部錦龜、綠海龜、中華鼈（即水魚）等，可能是將新冠病毒傳播給人類的潛在中間宿主，但仍需進一步研究確認。

研究還指出，目前已知龜類作為宿主能攜帶的包括虹蛙病毒（RV）、尼多病毒（NV）、乳頭瘤病毒（PV）、甲魚虹彩病毒（STIV）、甲魚系統性敗血症球狀病毒（STSSSV） 、龜細小核糖核酸病毒（ToPV）和中華鱉出血綜合徵病毒（TSHSV）等多種病毒。與禁止交易的穿山甲相比，龜類在動物市場上較普遍。