新冠肺炎：病人眼淚結膜分泌物　首次檢測出病毒

浙江大學的研究團隊在一名新冠肺炎病人的眼淚及結膜分泌物樣本中，首次檢測出病毒，圖為杭州醫生工作情形。（中新社圖片）

新冠病毒除了可透過呼吸道傳播外，研究人員亦十分關心是否有其他傳播途徑。浙江大學醫學院附屬第一院副院長、眼科學科帶頭人沈曄教授的團隊日前在一名新冠肺炎的眼淚及結膜分泌物樣本中，首次檢測出新冠病毒。研究論文已發表在《醫學病毒學雜誌》上。

從上月26日至本月9日，共有30名新冠肺炎患者在在浙江大學醫學院附屬第一院確診，研究人員對他們的眼淚及結膜分泌物開展研究，但首階段的6個樣本均未發現病毒。團隊認為，已有樣本不夠全面及代表性，因此延長觀察周期，繼續留在隔離病房研究及採集樣本。

研究人員其後發現，一名新冠肺炎病人因病毒導致左眼結膜發炎，即紅眼症，但他的右眼沒有症狀。徵得病人的同意後，研究人員通過兩次核酸檢測，均在他的左眼檢測出病毒，而右眼則沒有。為確保研究準確，研究人員對病人兩隻眼睛的結膜分泌物做三次核酸檢測，結果均一致。病人目前已整體治愈，結膜炎症也轉好，眼部病毒由陽轉陰。

沈曄指，研究證實病人左眼結膜炎與新冠病毒有關，存在眼部傳染新冠病毒的風險，呼吸道可能不是新冠病毒唯一傳播途徑。他建議，醫護人員檢查可疑病例時，除了戴口罩外，還需要佩戴護目鏡。