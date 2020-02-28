新冠肺炎：病毒主要透過飛沫接觸傳播　注意密閉空間通風

新冠肺炎疫情未止，各行各業陸續復工復產，市民關注如何能確保上班時不受感染。國家科技部社會發展科技司司長吳遠彬表示，目前研究顯示新冠病毒的傳播途徑仍以飛沫和密切接觸為主，市民只要做好個人衞生，便毋須過分擔心。

周五（28日）下午舉行的國務院聯防聯控機制記者會，主要是介紹目前疫情防控和醫療救治的情況。就記者關心新冠病毒的傳播途徑問題，吳遠彬表示，自疫情開始以來，包括中國疾控中心、中國醫科院等單位便進行研究。到目前為止，結論都顯示呼吸道飛沫和密切接觸傳播仍是病毒的主要傳播路徑。

至於有研究從患者糞便樣本當中檢測到新冠病毒毒株，顯示糞口傳播有一定風險。吳稱糞口傳播的能力和條件還需進一步研究證實。另針對氣溶膠傳播的問題，吳指出有實驗顯示這種傳播方式要同時滿足密閉空間、較長時間和高濃度病毒3項條件，在通風條件良好的日常生活環境當中，傳播的可能性甚低。即使在相對密閉的空間，只要注意通風，環境消毒，保持下水道通暢等防護工作，將不影響正常工作。

至於廣東等地近日有病人治愈出院後，再被檢出對病毒核酸呈陽性反應，引發可能具感染力的憂慮。國家衞健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，已組織專家進行研究，同時加強對這部分病例的連續監測，暫時發現這部分患者沒有再傳染他人的現象，更有部分患者再檢測時又轉回陰性，當局將進一步加強對出院患者的管理。

國家衞健委疾控局二級巡視員崔鋼則提醒，這次疫情是新的突發傳染病，群眾沒有免疫力，普遍易感染，所以千萬不要鬆懈，要持續地做好個人防護。