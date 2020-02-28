新冠肺炎：省人大通過禁食野味　水生野生動物除外

雲南省人大常委會周四（27日）召開會議，通過全面禁止非法野生動物交易，禁止食用有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物，以及人工飼養、繁育的陸生野生動物，但魚類等水生野生動物及家禽家畜類除外。目前不能食用的馴養繁殖野生動物有54種，其中13種在2003年已明確規定僅供觀賞。

實施意見共12條，在加強學習宣傳活動、行政執法、司法、地方立法、移風易俗、法律監督，以及工作監督等方面提出多項要求。意見要求地方及有關部門加強執法，任何餐廳、酒店、農貿市場及網購平台自覺抵制野生動物交易，而學校、新聞媒體等須配合宣傳，倡導健康文明的生活方式。

針對坊間對野生動物定義的疑惑，禁止交易和食用果子貍、野豬、梅花鹿、花鼠、豚鼠、非洲鴕鳥、火雞、藍孔雀、鵪鶉、禾雀、金絲雀、巴西龜、中華鱉（水魚）、尼羅鰐、黑龍江林蛙、虎紋蛙、蝎子、蜈蚣、大黑木工蟻等。即使不在保護名錄中的野生動物，也必須通過檢疫程序，符合規定才能交易和食用。

至於捕撈魚類等天然漁業資源，屬於重要的農業生產方式，也是國際通行做法。魚類等水生野生動物不被列入禁食範圍，如帶魚、黃魚之類的東海海鮮雖然是野生動物，但不屬於陸生野生動物，民眾可以放心吃。