殘殺胞兄剁掌焚屍　台男囚終身改判18年

台灣台中市男子林宗耀，3年前經商失敗後殺死親兄，將自己的證件放在對方身上後剁掌焚屍，企圖冒用死者身份「重生」。他早前一審殺人等罪成被判囚終身，二審考量其母向法官求情，且他賠償嫂侄500萬元（約131萬港元）獲原諒，將他改判囚18年。最高法院周四（27日）開庭三審，裁定駁回其上訴，全案定讞。

事發於2017年5月，51歲的林宗耀先邀請友人唱歌飲酒，企圖製造不在場證明，再變裝混淆視聽，用鐵錘毆打兄長頭部，並以菜刀砍殺對方頭、頸部。兄長當場死亡，林男再持菜刀砍下對方雙手手掌，且在屍體旁擺放數顆骰子，製造死者是因賭債糾紛遭人殺害滅口的假象，並將自己的駕駛執照及名片放入銀包內，欲令人誤認死者就是自己，最後潑灑汽油焚燒屍體。

據了解，林宗耀曾是一公司老闆，惟2012年公司倒閉後信用破產，債務官司纏身。他一度冒用外甥身份，打算重辦身份證「重生」，但遭判刑1年、緩刑2年。他於2015年9月假冒兄長身份，以自己的照片向戶政事務所申領對方的身份證，親母更出具證明書協助，令他成功取得假身份。直至2017年4月，林男因案遭判刑定讞被通知發監，遂決定殺害親兄，讓對方屍體假冒「林宗耀」死亡的假象。

台中地院將林男判處終身監禁，台中高分院二審考量他曾協助償還兄長的賭債，並賠償嫂侄500萬，且對方在和解協議書中表示不再追究任何責任，願意具狀請求法院輕判，遂作出上述判決。