新冠肺炎：台新增兩宗確診病例　男子疑跟團遊日本中招

台灣新冠肺炎疫情持續，台灣的中央流行疫情指揮中心周五（28日）召開記者會，公布新增兩名確診患者，分別是來自台灣北部的30多歲男子和50多歲女子，前者曾跟團到日本大阪旅遊，後者無出境旅遊史，未確定感染源。

台灣的衞福部部長陳時中表示，男患者曾在上周一（17日）至上周六（22日），與21名旅客跟團到大阪旅遊，返台後出現咳嗽、喉嚨痕癢等症狀，周三（26日）入院治療，目前已在隔離病房治療。防疫部門正了解團員、導遊等密切接觸者情況。

另一名患者有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，早前因低血糖、全身疲勞等入院治療，在上周五（21日）出現出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，隨後被診斷為肺炎，直至周五確診。陳時中表示，她一直在家中，未有外出，同住家人均無疑似症狀。

台灣新北市一名女子早前發燒後猝死，檢警懷疑可能感染新冠肺炎，指揮中心表示，採樣檢測結果為陰性，即無感染新冠肺炎。惟女子遺體無外傷，至今仍未知其死亡原因，法醫將在下周日（3月1日）進行行解剖檢驗。