瀕危動物遭郵寄販賣　最高檢促整治速遞行業

球蟒是被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄Ⅱ的保護動物。

內地嚴打野生動物交易，然而由於速遞企業驗視不到位，為有關販賣行為提供便利。對此，最高人民檢察院周五（28日）發布野生動物保護公益訴訟典型案例，並督促郵政部門開展速遞行業專項整治，構建野生動物保護長效機制。

最高檢指，速遞企業執行收件驗視制度監管不到位、郵政部門監管滯後等，導致不法分子通過速遞運輸，買賣珍貴瀕危野生動物得逞。其中前年5月，四川綿陽的王某從一名廣東網民處以1850元（人民幣，下同，約2000港元）購入10隻被列作保護動物的球蟒，再以每隻300元（約340港元）出售予成都、上海等地多個買家，期間通過綿陽一速遞公司郵寄。最終王涉嫌非法收購、運輸、出售珍貴瀕危野生動物案被起訴。

而在調查過程中，檢方發現綿陽市郵政管理局怠於履職，未充分履行監督管理職責。對此綿陽市郵政管理局收到檢察建議後，積極採取有效措施進行整改落實，包括依法立案查處涉案速遞公司、開展郵政業安全警示教育培訓、開展執行收寄驗視、實名收寄及過機安檢三項製度專項整治活動等，並督促野生動物資源富足區域的企業嚴格落實收寄制度，並加強野生動物犯罪信息上報。