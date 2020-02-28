涉貴價賣盜版書　京東第三方賣家商品被下架

內地有網民爆料指日前在「京東商城」購買了一本盜版圖書。內媒周四（27日）派記者聯繫賣家，結果對方竟承認銷售的是「影印版」作品。目前，該店舖所有商品已經下架，京東方面表示將對其違規行為作進一步處理。

涉事網民表示，其從「京東」第三方店舖「力銘禮品專營店」，購下該本《媒體融合：基礎理論與前沿實踐》，然而書籍有明顯的盜版痕迹，不論封面顏色還是內文印刷質量，「一看就不是正規出版社的書」。更離譜的是，系統顯示此書在該店的銷售價格為47元（人民幣，下同，約53港元），然而在復旦大學出版社的京東自營店，上正版的標價為31.2元（約35港元），「沒想到我多花了錢，還買到了盜版」。

對此，力銘禮品專營店回應指，他們賣的是影印版圖書，亦願退款予消費者。然而投訴人表示不能接受，認為商品售出時並無標明是影印版，不然也不會買。而復旦大學出版社負責人表示，擅自銷售影印版圖書的行為是違法的，公司會將問題轉交相關部門處理；京東方面也表示，涉事店舖的行為已經涉嫌超範圍經營，京東將對違規行為作進一步核實處理。