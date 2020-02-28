228追思會致詞連番口誤　韓國瑜拍片道歉

正面臨罷免連署的台灣高雄市長韓國瑜，周五（28日）參加由高雄市府舉辦的「228事件73年追思紀念會」，然而卻在致詞時將「228」口誤講成「823（金門八二三炮戰）」，還把當年事件起事者之一的「謝雪紅」講成當代企業家「王雪紅」，引發輿論嘩然，指其不尊重遇難者家屬。

在追思會上，韓國瑜表示這段歷史不會被世人忘記，更盼遇難者家屬可告別仇恨，回歸生命本質及溫暖人性。惟他以台語致詞開場時，即出現口誤引來現場人士質疑，民進黨籍市議員林智鴻、邱俊憲等人更炮轟這是對受難家屬最大的侮辱。

韓國瑜事後檢視影片才發現確實屬口誤，並隨即自拍影片道歉，他同時強調要告別仇恨、對立，讓台灣充滿了愛與包容。

此外，台中市長盧秀燕因要主持防疫工作而缺席有關追思活動，而有民眾不滿其沒兌現參選諾言，發起罷免盧秀燕行動，其中團體「公民除銹工程」周五發起首場連署，收集罷免提議書。有參與者強調，盧秀燕在台灣的總統大選輔選韓國瑜的口號「總統換人、空氣換新」，是在施行「騙術」，這是他們想罷免盧的原因之一。