稱霸東港市多年　宋氏集團首腦二審判囚終身

由全國掃黑辦、最高人民法院掛牌督辦的遼寧宋琦宋鵬團夥涉黑案，周五（28日）在遼寧省高級人民法院終審宣判。組織主腦犯組織、領導黑社會性質組織罪、故意殺人罪等10項罪成，駁回上訴，維持判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；其餘52名被告均獲有期徒刑等處罰。

經法院經審理查明，宋琦近年來利用丹東東港市地處沿海的地緣優勢，糾集宋鵬、宋瑛、王永發、孫利永、林治剛等人形成層級明確、人員穩定的黑社會性質組織，通過故意傷害、尋釁滋事等違法犯罪活動，打壓同行業競爭對手，欺行霸市，在行業及地域內逐漸形成強勢地位，積累了一定的經濟實力。

期間，宋琦、宋鵬二人以兄弟親情、合作經營為紐帶，先後成立寶華、鯤鵬集團等經濟實體為依托，逐步形成以宋琦為組織、領導者，宋鵬、孫利永為骨幹成員，組織結構較為穩定、層級分工較為明確的犯罪組織，大肆實施虛開發票、騙取國家稅款、串標圍標、尋釁滋事、行賄官員等一系列違法犯罪活動；在東港市稱霸一方，為非作惡，欺壓群眾。

案件去年12月20日在本溪市中級人民法院一審時，宋琦已構成組織、領導黑社會性質組織罪、故意殺人罪、虛開增值稅專用發票、虛開用於抵扣稅款發票罪等10項罪名，數罪併罰下判處無期徒刑。

同時，宋鵬因犯參加黑社會性質組織罪、故意殺人罪、行賄罪等7項罪名成立，判有期徒刑18年，剝奪政治權利5年，並沒收個人財產200萬元（人民幣，下同，約226萬港元），罰款5510萬元（約6252萬港元），其餘被告均獲刑。惟宋琦等人不服，提起上訴。遼寧高院經審理後，周五駁回上訴，維持原判。