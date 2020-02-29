新冠肺炎︰野味繁育行業將終結　15.3萬間養殖場遭排查

各部門開始打擊涉及野生動物的不當行為。

新冠肺炎肆虐內地，野生動物被視為病毒「元兇」；隨着全國人大常委通過禁止食用野味，加上國家林草局下令撤回及註銷所有以食用為目的的野生動物人工繁育許可證件或文書，意味着相關人工繁育行業即將面臨終結。據報道，目前全國以食用為目的的野生動物人工繁育場所多達15.3萬處，出售野味的市場、餐館、飯店更多達35萬所。

按照全國人大常委會最新公布的決定，凡是沒列入《國家級畜禽遺傳資源目錄》的陸生野生動物，一律禁止食用。目前，共有七大類，共159個畜禽品種列入《畜禽遺傳資源保護名錄》，分別為豬、雞、鴨、鵝、牛馬駝、羊及其他品種，其中亦非所有品種均可供食用。市監總局網絡交易監督管理司司長梁艾福周四（27日）曾補充，未來將進一步健全和完善《畜禽遺傳資源保護名錄》。

至於水生野生動物方面，農業農村部漁業漁政管理局副局長韓旭則表示，對於養殖鱷魚、水魚等兩棲爬行動物，農業農村部正與國家林草局協商，將根據革除濫食野生動物陋習，保障水產品供給安全的原則，調整完善相關的目錄和配套規定，進一步明確禁食的範圍。

在野生動物的相關政策出台後，各部門已開始重拳打擊涉及野生動物的不當行為。國家林草局野生動植物保護司副司長王維勝透露，該局已要求各地全面排查2800多家竹鼠、獾養殖機構，全面實施封控隔離，停止一切野生動物上市交易和運輸等活動；截至周三（26日），全國各地已清理整治市場餐館飯店等經營場所35萬多處，檢查人工繁育場所15.3多處，辦理野生動物違法案件690宗，收繳野生動物3.9萬隻，收繳野生動物製品1800多公斤。