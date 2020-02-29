新冠肺炎︰內媒揭女釋囚非孤例　3人由警車護送離武漢

新冠肺炎肆虐，一名黃姓女子據報早前刑滿釋放後，竟「突破」武漢封城措施，由家人駕車接送返回北京東城區，引起輿論熱議。事件尚未平息，內地傳媒近日再揭發，黃女士並非上月23日封城以來，唯一一名能離開武漢的刑滿釋放人員，至少3人先後離開武漢，其中更有人是由法院申請通行證，由警車護送離開。

據報道，武漢市中級人民法院本月13日審結一宗案件後，由於5名被告刑期屆滿，負責一審的法院、武漢市洪山區人民法院便安排警車，把3名釋囚護送到其戶籍所在地社區，並與社區工作人員辦理了交接手續。有關報道更提及，洪山區法院為把刑滿釋放的人員送回家，更向轄區疫情防控指揮部報告，取得出入武漢通行證明。

另外包括《長江日報》、湖北黃岡市蘄春縣公安局官方微信等媒體，均曾發布武漢法院幫助刑滿釋放人員離開武漢回家的報道，惟相關報道現已被刪除。截至目前，湖北省司法廳、湖北省監獄管理局、武漢市中級人民法院等相關部門均未正面回應事件，僅表示中央會有調查結論。

惟內媒記者發現，在黃女士事件曝光的第二天，即2月27日，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部發布第19號通告，明確要求對因「封城措施」滯留武漢、生活困難的外地人員，由所在區政府及有關方面提供救助服務。與此同時，北京市政府同日亦強調，目前在湖北出差、探親或滯留的人員，一律不返京。