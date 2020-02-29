深圳一小學副校長涉抄襲　區教育局介入調查

內地近日一名小學教師在社交平台發文，稱深圳市龍崗區如意小學的副校長胡紅梅，涉嫌抄襲自己和他人出版的書籍內容，涉嫌侵犯著作權。區教育局周四（27日）公布，已成立專項工作小組開展調查核實。

該名爆料的教師王愛玲來自山東淄博，她在其個人微信公眾號「冰淇玲童詩」發出《此時，沉默不是金》的文章舉報，指出2018年5月在《胡紅梅閱讀單六十例》中，部分書目全是盜用自己的作品《小學中高年級共讀共寫指導書》，但當時沒有投訴，但見到朋友圈出現更多受害者，遂決定發聲。

內媒事後翻查江西高校出版社在2016出版、由王愛玲著作的多本書目，發現《胡紅梅閱讀單六十例》中，文章最後的20本書閱讀學習單，和上述《小學中高年級共讀共寫指導書》一書的目錄內容、順序完全一致。

此外，王愛玲更發文直斥，胡紅梅照抄台灣作家的書目成自己作品，甚至「血肉全吞，連自序也照搬並落款胡紅梅」。經比對後，兩本書的目錄完全一致；而胡紅梅著書的部分內容，除個別字詞有所更改，自序及內容基本一致。