新冠肺炎：全省嚴打涉野生動物犯罪　破193案

廣東省林業部門周五（28日）就肺炎疫情防控召開視像會議，公布自上月19日以來，全省林業部門共查破涉野生動物違法犯罪的刑事案件75宗、行政案件118宗。會上要求省內森林公安即日起再次組織專項行動，打擊相關違法犯罪。各地林業部門則聯合市場監督管理等部門，加大對農貿市場、餐飲單位、商場超市、電商平台等的巡查監控。

會議公布，疫情發生以來，全省林業系統集中力量從嚴打擊各類違法犯罪，累計出動執法人員17.4萬人次，巡護自然保護地、國有林場野外9.52萬人次，巡護野生動物分九地4.3萬次；收繳野生動物9324隻，清理鳥網3283米，並採樣送檢447個野生動物樣本。

會議要求林業部門堅決落實全國人大常委會、省人大常委會的決定，多措並舉提升疫情防控效果；森林公安按照省公安廳統一部署，展開集中打擊整治涉野生動物違法犯罪專項行動，重點打擊非法獵捕（捕撈）、收購、殺害瀕危野生動物。同時嚴密監控野生動物的繁育場所、加工食用場所，以及獵捕問題突出的區域，進行全方位打擊。