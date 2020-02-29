新冠肺炎：鎮官抄襲疫情應急方案　被紀委識穿免職

新疆自治區、建設兵團紀檢監察機關本月中旬派出7個聯合督導組，到全區各市、縣進行疫情防控督導，查出多宗涉形式主義、官僚主義的問題。其中有督導組在哈密市伊州區巡查時，一名鎮黨委書記對武漢返鄉人口、外來人口等資料一問三不知，而該鎮的應急方案還出現了其他地方的醫院，文字完全是搬字過紙式抄襲。

官方通報，三道嶺鎮黨委書記當日面對詢問，不斷支支吾吾地表示：「我得問下具體工作人員。」該鎮的《新型冠狀病毒感染肺炎出現疑似（確診）病例應急處置預案》中也出現「哈密市中心醫院全力做好隔離救治工作，努力降低病死率」的語句。

經查，該鎮黨委履行主體責任不力，疫情防控工作中存在嚴重的形式主義、官僚主義問題，該鎮黨委書記和鎮黨委副書記、政法書記已先後被免去現職。

通報強調，疫情防控大戰當前，決不允許庸懶散拖、濫竽充數、渾水摸魚等行為。全區各級紀檢監察機關對存在形式主義、官僚主義的單位、黨員幹部和公職人員須從嚴從快查處，清除疫情防控的「絆腳石」。