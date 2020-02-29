新冠肺炎：世衞疫情考察報告　病毒宿主仍未明

國家衞健委周六（29日）公布《中國─世界衞生組織新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）聯合考察報告》全文，介紹專家在中國考察的主要發現，並分別對中國、已受或未受疫情影響的國家，以及國際社會提出建議。報告又指新冠病毒幾乎人人易感，但病毒中間宿主仍未明，感染並痊愈後是否具有免疫力，仍需進一步研究。

報告提到，新冠病毒屬動物源性病毒，中間宿主目前尚未查明，它的人際傳播主要在家庭中發生。患者感染後平均在5至6天出現症狀，多數為輕症可以治愈，而重症和死亡的高危年齡平均為60歲以上。報告指，空氣傳播不一定是主要傳播方式。

報告建議中國考慮恢復經濟活動、解除旅行限制所帶來的潛在風險，應維持基於各地風險評估的程度，適當的應急管理方案，盡快展開疫源調查，確定有效的診斷及血清學檢測方法。另建議中國作為對病毒最了解的國家，應及時與其他國家分享資料和經驗。

受疫情影響的國家應立即啟動最級別的應急處置方案，確保全社會採取所有必要的非藥物性干預措施；優先進行徹底的病例篩選，做好隔離和追蹤；擴大監測範圍，盡快發現肺炎傳播鏈；制訂多部門聯合演練，根據需要採取更嚴格的防控措施。

而未受影響的國家應則做好隨時啟動應急機制的準備，動員政府和全社會應對疫情；在所有醫療機構實施最嚴格的防控措施；評估公眾對新冠肺炎的認知，調整國家的健康促進材料及活動。國際社會應在團結和合作應對威脅的重要原則下，根據《國際衞生條例》共享資訊，持續監測疫情的爆發趨勢，重新評估干擾國際旅行和貿易的其他衞生措施。

報告中多次讚揚中國面對未知病毒，採取史上最勇敢、靈活、積極的防控措施，切斷病毒傳播的途徑，每個接受考察的機構，都能夠強而有力地落實。另外，所有中國人民面對疫情，均表現出極大的勇氣，接受並堅持政府所安排的最嚴厲遏制措施。