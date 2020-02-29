新冠肺炎：鍾南山領導研究　逾半患者入院時無發燒

國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山領導香港及內地多名專家，周五（28日）在國際權威醫學期刊《新英倫醫學雜誌》發表研究論文。研究發現，新冠肺炎無出現發燒症狀的患者比例，較沙士和中東呼吸綜合症（MERS）患者多，相關致死率1.4%，亦沙士及MERS低。研究團隊認為，若確診定義側重於檢測發燒，可能會出現漏診。

由鍾南山領銜的研究論文有37名作者，其中包括香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌、廣州南方醫科大學、武漢市金銀潭醫院等研究人員。報告分析內地30個省份超過1000名新冠病毒確診患者資料，收集時間截至上月29日，包括926宗非重症病例及173宗重症病例。

研究發現，患者年齡中位數為47歲，超過約60%患者為男性，死亡率為1.4%，潛伏期介乎2至7日，中位數4日，最長可達24日。研究指，檢測確診病例時，不能過於側重患者是否發燒，約43.8%患者在入院時有發燒的情況；出現咳嗽的有67.8%。而肚瀉並不常見，只有3.8%。另有88.7%住院期間發燒，不發燒的患者比例高於沙士的1%和中東呼吸綜合症的2%。

研究數據顯示，56.4%患者入院時的肺部CT顯示有磨玻璃樣斑塊(ground-glass opacity)和51.8%的雙肺斑片狀影，另有逾20%無影像學和CT掃描異常。亦有17.9%患者是放射診斷下完全沒有異常情況，超過80%入院病人出現淋巴細胞減少的情況。

在傳播途徑方面，除了飛沫傳播和直接接觸兩種途徑，目前亦有研究發現在胃腸道、唾液和尿液內檢出病毒，可能存在其他潛在傳播途徑。