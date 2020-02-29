新冠肺炎：鍾南山稱無發燒患者比例高　憂漏診

國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山等專家和研究機構，周五（28日）在美國醫學期刊發表研究論文。研究結果發現，相較於沙士和中東呼吸綜合症（MERS），新冠肺炎無出現發燒症狀的患者比例較多，1.4%的致死率則較低。研究團隊認為，若確診定義側重於檢測發燒，則無發燒症狀的患者可能會漏診。

由鍾南山領銜的研究論文有37名作者，其中包括香港中文大學、廣州南方醫科大學、武漢市金銀潭醫院等研究人員。研究樣本收集自31個省市區共1099宗，收集時間截至上月29日。患者樣本中，有926宗為非重症病例，173宗為重症。

研究發現病毒中位潛伏期為4日，約為2至7日潛伏期，最長可達24日。論文指出，檢測確診病例時，不能過於側重患者是否發燒，因為只有43.8%患者在早期出現發燒症狀，另有88.7%住院期間發燒，不發燒的患者比例高於沙士的1%和MERS的2%。

從患者的胸部CT掃描發現，最常見的為56.4%的磨玻璃影和51.8%的雙肺斑片狀影，另有逾20%無影像學和CT異常。另在傳播途徑方面，除了飛沫傳播和直接接觸兩種途徑，目前亦有研究發現在胃腸道、唾液和尿液內檢出病毒，可能存在其他潛在傳播途徑。

研究團隊認為，單純根據最小或最大值評估人群的潛伏期容易引起誤讀，且在此次研究中存在明顯局限性，有樣本記錄不完整、醫護人員培訓不足等情況，亦可能遺漏無症狀或居家治療的輕症患者。