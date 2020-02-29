新冠肺炎：治愈率持續上升　專家不建議非患者服中藥預防

王融冰不主張健康人、沒有病狀的人使用中成藥預防新冠病毒。

國務院聯防聯控機制周六（29日）在北京召開新聞發布會，國家衞健委發言人米鋒指出，全國累計治愈病例數與累計死亡數之比例，擴大至13.8比1，顯示治愈率持續上升。

北京地壇醫院中西醫結合科主任醫師王融冰表示，不主張健康人、沒有病狀的人使用中成藥預防新冠病毒。她指出中成藥可給虛弱、腹瀉、發低燒等徵狀的人服用，但並非為預防。她續指，有極少數康復病人會遺留肺纖維化，没有完全恢復。

中日友好醫院康復科主任謝欲曉指出，呼吸康復對減輕新冠肺炎有關症狀、提高心肺功能有利，適合輕症患者；但對重症及病危患者，主要以挽救生命為主。

國家衞健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，目前全國已派出4.2萬名醫護人員，其中2.86萬人為護士，佔總人數的68%，超過5500名是重症專業護士。她又表示，現在新冠肺炎疫情緩和，各地醫院除做好疫情防治工作，也要保障市民日常醫療服務需求，中風險地區需逐步恢復日常醫療服務，低風險地區需迅速地全面恢復日常醫療服務。；另針對湖北、武漢等地，亦需要保障腫瘤、尿毒症患者等慢性病患者、孕婦、兒童的日常醫療需求。