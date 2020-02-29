4縣官涉受賄被雙開　助黑老大成縣首富

山西省紀委監委周五（28日）通報稱，呂梁市文水縣前縣委書記孫善文、前縣長李曉娥、前副縣長賀榮傑被雙開，曾任該縣縣委書記的市政協主席劉雲晨在周四（27日）亦被雙開。4人涉官黑勾結，幫助黑老大李增虎非法圈地千畝成縣首富，又「漂白」成省級人大代表等。

山西警方去年4月搗破以李增虎為首的涉黑組織，劉雲晨在4個月後主動投案自首，其餘3人同時被省紀委監委調查。孫、李、賀的雙開通報顯示，均涉及對黑社會性質組織嚴重違法行為放之任之、不制止、不查處的失職塞責行為，均構成職務違法並涉嫌受賄犯罪。

其中現年58歲孫善文被指大搞權錢交易，在職位升調、煤礦股權改制、企業經營等，為他人謀取利益，收受財物。現年58歲李曉娥被指違規在企業入股獲利，以權謀私，收受他人財物。現年57歲賀榮傑被指在房地產開發、企業經營等方面，謀取私利。

李增虎涉黑組織創辦的文水海威鋼鐵有限公司是內地500強民營企業之一，其家族企業壯大後，又當選省人大代表，他的長子李永奇和李永旺當選縣人大代表和文水縣南安鎮鎮長。省公安廳去年5月通報稱，行動中已逮捕48人，檢獲5枝槍、51枚子彈、6607公斤自製炸藥。

警方通報顯示，該組織非法圈地上千畝，長期盤據在文峪河古河道附近村莊，大肆進行非法採沙活動，導致大量耕地被毀被佔、灌溉設施報廢、地下水系損壞、生態嚴重破壞。李增虎等人還在呂家山大肆非法開採石料，大量耕地遭到破壞，其違法犯罪活動令生態環境嚴重損害。