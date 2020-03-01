新冠肺炎︰內地確診病例逾7.9萬宗　多省市區復工

新冠肺炎持續肆虐全球，惟內地疫情進一步放緩，多個省市區連續多天未有新增確診病例，疑似病例亦「清零」。截至周日（3月1日）凌晨，內地確診病例超過7.9萬宗，導致2835人病亡，超過3.9萬人治癒出院。

多個省市區因應疫情放緩，陸續開始復工復產。其中，山東省政府上周六（29日）下令，全省所有企業一律無需審批，全面復工復產。因應疫情影響，省政府亦推出多項措施協助企業，包括強化財政金融政策支持，為中小企提供專項貸款，減免貸款利息，同時減徵或免徵城鎮土地使用稅、房產稅，階段性減免社會保險費等。

另一方面，為配合多個省市區陸續復工，交通部門加開多班次「復工專列」、「復工包機」等，協助員工趕回工作的城市。

不斷更新（香港時間）

0200 曾治療西藏唯一一名確診患者的16人醫療團隊，全部解除醫學隔離。

0000 山東省政府下令，全省所有企業全面復工復產。