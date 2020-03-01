新冠肺炎︰方艙醫院女護士心願　希望獲國家分配男友

新冠肺炎重災區湖北武漢市醫護人手不足，各地紛紛派出醫療隊前往支援。長期在抗疫前線作戰，不少醫護都在防護服上寫上心願，互相打氣。現年30歲的女護士田芳芳，近日就因在紙上寫下「希望疫情結束，國家給我分配一個男朋友」的心願，意外在網絡爆紅。

據了解，田芳芳是湖南中醫藥研究院附屬醫院女護士，上月10日作為第三批援助武漢國家中醫醫療隊，從長涉前往武漢。當時，她就坦言︰「沒關系，我是單身，我先上。」在上周二（25日），結束一整天工作後，她見方艙醫院的同事及患者情緒低落，便找來一張紙卡，寫上「希望疫情結束，國家給我分配一個男朋友」的心願，把現場的同事及患者逗得開懷大笑。

意外爆紅後，有內媒記者採訪她，她顯得有些羞澀，笑言在疫情結束後，生活一定變得美好，「男朋友會有的，疫情也會結束的」。被問到擇偶條件，她則表示，自己身高1.69米，希望男朋友能比她高一點，還有就是「人品好、性格好」。

被問到為何選擇支援武漢，田芳芳坦言，單身並非唯一原因，主要是得家人支持，「當年我爸爸參加了2003年的非典工作，從經驗來看，只要防護做到位了，注意一下院感，基本上問題不大。」