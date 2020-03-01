官媒稱起訴黎智英彰顯法律正義　有效止暴制亂

壹傳媒黎智英因涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者，以及涉嫌參與去年八三一遊行，於上周五（2月28日）被警方拘捕，內地官媒發表評論文章，形容對「叛國亂港四人幫」之一的黎智英進行拘捕和起訴，是對香港法治精神的彰顯；批評香港和西方一些政客對此說三道四，不但完全站不住腳，更是對法治的攻擊與干擾。

文章指出，此次起訴黎智英的罪名有二，其中依非法集結罪嫌起訴是完全合理，而黎智英作為媒體經營者，自然知道媒體對於保障公眾知情權的意義，亦清楚記者在採訪中的應有權利，他對一個普通媒體從業者的惡意威脅、粗語相向，毫無疑問構成「刑事恐嚇」罪的嫌疑。

文章認為，香港警方在證據確鑿的基礎上合法合理執行任務，律政司對黎智英提出的兩項起訴也嚴格遵循法律程序；一些反中亂港分大放厥詞，瘋狂叫囂，妄稱這是「政治報復」、「秋後算賬」，這些政客無非想借此掩蓋內心恐懼，妄想逃避終將面臨的法律審判。

文章批評，某些西方政客與亂港分子一唱一和，粉飾和包庇黎智英的不法行為，粗暴干涉特區的法治和司法獨立，可見香港近年亂象和法治精神被蠶食，是有更深刻的根源；值得警惕的是，一些政客炮製所謂「違法達義」、「政治檢控」等怪論誤導年輕人，令暴力事件層出不窮，反問如讓黎智英逍遙法外，香港法治精神何存？

文章強調，對黎智英的拘捕和起訴恰恰展現香港社會不畏歪理和撥亂反正的勇氣；文章相信，特區政府司法機構對黎智英等依法作出公正審判，不但將彰顯法律正義、有效止暴制亂，更將維護香港長治久安的最根本基石。