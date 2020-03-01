《網絡生態治理規定》實施　流量造假人肉搜索均違法

國家網信辦發布的《網絡信息內容生態治理規定》（以下簡稱《規定》），於周日（3月1日）正式實施；《規定》列明，流量造假、網絡暴力、人肉搜索、操縱帳號等行為，污染破壞網絡生態秩序，均屬違規。

《規定》旨在營造良好網絡生態，保障公民、法人和其他組織的合法權益，維護國家安全和公共利益。因應網絡上出現「誇誇群」、「互懟群」、「互噴群」等情況，網民之間毫無理性地謾罵指摘，嚴重污染互聯網環境，成為網絡暴力滋生的土壤，人肉搜索更是網絡暴力的升級版，對當事人生活造成嚴重影響。

《規定》第四章第二十四條訂明，網絡服務使用者、網絡內容生產者和網絡平台不得通過人工方式或技術手段實施流量造假、流量劫持或虛假註冊帳號、非法交易帳號、操縱用戶帳號等行為；另第四章第二十一條訂明，不得利用網絡和相關信息技術實施侮辱、誹謗、威脅、散布謠言及侵犯他人隱私等違法行為。

另外，《規定》第二章第六條訂明，網絡信息內容生產者不得製作複製、發布含有歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事迹和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽的內容的違法訊息。