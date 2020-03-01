新冠肺炎︰省首宗銷售偽劣口罩案宣判　2被告判囚

新冠肺炎肆虐，不法商人卻趁機發國難財。遼寧瀋陽經濟技術開發區人民法院上周五（2月28日）就一宗銷售劣質仿冒口罩案宣判，2名被告犯銷售偽劣產品罪，分別被判處有期徒刑11個月、處罰6萬元（人民幣．下同，約6.7萬港元）及有期徒刑10個月，處罰5萬元（約5.6萬港元），該案是遼寧省首宗涉疫銷售偽劣產品犯罪案件。

法院審理查明，被告王X瑩及楊X雨趁內地爆發新冠肺炎之際，利用微信大肆宣傳有口罩出售，在買家下單後，2人便向製造商張某（另案處理）以每個12至13元（約13.5至14.7港元）的價格，大量買入劣質仿冒3M口罩，再以每個16至25元（約18.1至28.3港元）對外銷售，合共獲利90,110元（約110,990港元）。經鑑定，涉案口罩與正品不符，同時過濾效率不符合標準要求。

法院認為，兩人為謀取非法利益，買入大量不具有防控功能的劣質口罩銷售，金額達5萬元以上，構成銷售偽劣產品罪；鑑於口罩的質量將直接影響防護效果，劣質口罩的使用對群眾生命安全有極大的潛在危險性，故依法嚴懲處。宣判後，兩人已提出上訴。