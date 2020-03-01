新冠肺炎：專家預期湖北以外　4月底可摘口罩

國家衞健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山日前表示，有信心新冠疫情4月底基本控制。上月底曾隨中央指導組到湖北武漢調查疫情的專家組成員張伯禮表示，對內地疫情防控形勢較鍾南山更樂觀。

中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮上周五（2月28日）在武漢協和醫院接受內媒訪問時稱，基本上同意鍾南山的觀點，認為4月底除了湖北以外，全國其他省市「可以摘口罩恢復正常秩序」。針對武漢的疫情，他估計要到3月底才比較明朗。

張伯禮稱，中醫在這次對抗疫情中發揮了很大作用，尤其對重症患者，一定強調中西結合，以西醫為主，中醫為輔。現在武漢所有方艙醫院都採用中西醫結合治療，包括金銀潭醫院，武漢肺科醫院、武漢協和醫院重症病人也開始中西醫聯合會診。目前在武漢，中藥使用率由2月初的30%上升到超過80%。

他指出，武漢在過去兩個多月裏，從老百姓到各級醫務人員、公務員都作出了很大的奉獻、犧牲。這次疫情給全國總結了很多經驗，特別是公衞管理和應急系統的問題，其實全國都存在，只是通過武漢暴露出來。例如修改野生動物保護法，杜絕一切野生動物的市場交易，嚴禁食用陸生的野生動物。

他認為這次疫情爆發當初，通報系統出現了問題。疫情去年12月底人傳人的現象已經很明顯了，但那時還有人說是「有限人傳人」，資訊不透明，絕對是錯誤。檢測機構集中、試劑盒太少延誤了診斷；防控物資明顯短缺等都需要改善。