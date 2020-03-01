新冠肺炎：黃岡疫情指揮部警告　病毒隨時死灰復燃

黃岡是湖北省內累計報告新冠肺炎確診病例數目第三多的城市，雖然連續數日無新確診病例，但該市疫情防控工作指揮部強調，目前當地疫情形勢依然嚴峻複雜，新增確診病例為零，並不意味着以後一定為零。

黃岡市新冠肺炎疫情防控工作指揮部上周六（2月29日）向市民致信，疫情發生以來，廣大市民密切配合，合力守護共同家園，令全市疫情防控工作發生積極變化，呈現治愈人數穩步增多、新增確診病例連續多天為零的向好態勢。

信中指出，當前該市疫情防控正處在關鍵階段；在看到成績的同時，他們也清醒認識到全市疫情形勢依然嚴峻複雜。目前，該市還存在一定數量的疑似病例，還有大量的密切接觸者正在進行隔離醫學觀察，通過檢測篩查，還發現了一批無症狀感染者，都是潛在的風險。加上病毒隱蔽和傳染性強，稍有鬆懈，病毒就會死灰復燃，導致前功盡廢。

因此該市指揮部決定從當日起，在全市範圍全面開展疫情防控「清零行動」，實施小區封閉式管理、病毒核酸檢測、流行病學調查、密切接觸者集中隔離，以及發熱病人快速處置。