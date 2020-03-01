新冠肺炎：舊鄰對逃女釋囚印象佳　證曾給女兒買樓

湖北武漢女子監獄釋囚黃登英因從武漢回北京後確診新冠肺炎，鬧至滿城風雨。繼其女兒上周四（27日）首度就事件開腔回應，再有黃女的鄰居接受內媒訪問時稱，黃女10年前已給女兒在北京購置物業，但家境未如外傳般豐裕。

30多年曾與黃女當過鄰居的俞嵐（化名）稱，當年黃女約24歲，相貌娟好，打扮得體。大專畢業後，黃女先在湖北宣恩縣的電力公司做了多年出納，後來才轉去水利水產局。俞嵐指黃女人緣很好，跟同事和領導的關係都不錯。

俞嵐又指母女感情應該佷好，聽說黃女把錢都拿給女兒在北京買屋。至於黃女給女兒買的屋，據指是位於北京東城區崇外街道的新怡家園，位置極佳。據記者翻查資料，當年黃女給女兒買的單位，估計價值最少104萬（約118萬港元），以7成按揭計，首期便需約33萬（約37萬港元）。

俞嵐指黃女2011年入獄後不久，其丈夫便中風，「可能是生活的壓力太大」。女兒曾接父親到北京照顧，但父親不習慣，最後回到老家，女兒只好請了一個看護照顧父親，自己則經常回去探望父。俞嵐指女兒更因此申請了調崗，收入也少了很多。

她感慨黃女一家「挺可憐」，又認為黃女要是有背景的話，「貪污30萬，哪會判10年啊」。