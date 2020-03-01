新冠肺炎：曾乘日疫輪染病後痊癒　台七旬婦再度確診

新冠肺炎持續，台灣中央流行疫情指揮中心周日（3月1日）舉行例行記者會，指揮官陳時中宣布上周六（2月29日），新增1宗確診病例，患者為70多歲婦人，曾滯留鑽石公主號郵輪。她先前曾在日本確診，至上月25日經兩次核酸檢測呈陰性而出院返台，惟回台後再度確診。

陳時中表示，該女子為台灣第40宗確診病例，她由日本乘搭班機返台時，座位前後兩行都沒有其他乘客；抵台後亦有專人為其作檢疫工作，並送至醫院隔離。當局認為該女子由日本返台期間，亦有嚴密隔離防護，故研判為境外輸入個案，對台灣本地沒有威脅。

另針對台灣上周六出院首宗院內感染，相關部門已即時采取措施，對與確診醫護有密切接觸的79名醫護及患者進行檢測，其中76人結果為陰性。

此外，台灣的外交部周日宣布，基於伊朗爆發疫情，即日起提升對伊朗的旅遊警示燈為紅色，建議市民不宜前往當地商旅；滯留當地的市民應盡快離境。