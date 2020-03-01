新冠肺炎：公安破跨省製售偽劣口罩案　拘58人

內地新冠疫情為患，口罩成為市民防疫必需品之一，惟不法之徒卻趁機圖利。江蘇省鹽城市警方近日偵破一個跨省的制製假口罩不法組織，共拘捕58人，並依法刑事拘留其中17人。經查，該組織共銷售假冒口罩100多萬個，涉案金額達50多萬元（人民幣，下同，逾50萬港元）。

鹽城市警方早前接獲民眾舉報，市場上有人銷售假冒偽劣的即棄醫用口罩，於是聯合當地市監局開展調查，很快便鎖定售假門店，扣押偽劣某口罩6000多個。其後，警方發現該批口罩是經過多層銷售渠道，才流入市場，遂決定順藤摸瓜續查源頭，最後發現口罩的生產地位於河南安陽滑縣。

鹽城警方之後分赴河南安陽、徐州新沂、鹽城射陽等地收網，其中在河南安陽逮獲口罩生產工場老闆葉某，當場查扣口罩生產線3條。葉某供稱，他於2017年從湖北襄陽市購進兩台口罩生產設備，仿製某品牌產品包裝，並買來假冒合格證，實行以假亂真。警方其後將問題口罩送到檢驗中心，發現產品的細菌過濾性測試結果為30%，與國家規定的95%相距甚遠。

早前有報道指，內地政府推動企業跨界生產口罩，獲不少企業響應。深圳市工信局周日（1日）通報，面對全國醫療物資短缺，該市動員相關企業轉產防疫物資，如支持比亞迪、富士康、寶能等一些具優勢的企業轉產口罩。為鼓勵企業轉產，當局將資助企業購買生產設備，預計合共3億至5億元（約3.4億至5.7億港元）；另企業基本電費也可獲減免，預2月份減免金額達6.9億元（約7.8億港元）。