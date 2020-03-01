新冠肺炎：外交部助滯留公民回國　外國人簽證獲順延

新冠肺炎在全球多地爆發，國務院聯防聯控周日（1日）舉行新聞發布會，會上外交部領事司司長崔愛民指，留意到南韓、日本、意大利和伊朗等國都有疫情蔓延，駐外使館會在緊急情況下，為當地華僑、留學生提供幫助；同時為在華外國人在疫情期間簽證到期者，毋須其他手續自動順延兩個月。

崔愛民表示，目前疫情嚴重的國家仍未切斷所有對外交通，滯留外國的中國公民可直航或中轉繞道回國，如疫情進一步發展，外交部必積極協助和安排華僑及留學生回國。他又透露，自疫情爆發以來，中國已先後派出10架班機前往多個國家，累計接返1314名中國人。

此外，針對某些國家近日對中國公民入境採取不同的管控措施，崔愛民指出有關做法都是出於維護本國和外國公民的健康安全，以及地區與國際衞生公共安全，對此予以理解和尊重。但呼籲個別反應過度的國家，採取不必要措施的行徑，中方會進行必要交涉。

國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，除順延簽證兩個月外，對因特殊防疫，如參與醫療救助、藥品開發、學術交流等工作到中國的中外國人士，各地公安出入境管理會提供24小時加急辦證服務；而來華參加防疫交流合作，或從事重要商貿和科研活動的外國人，如沒有事先辦理簽證可到入境口岸申辦，同時在華外國人也可以正常出境。