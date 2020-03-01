新冠肺炎：村民誤食消毒片　逾20人中毒入院

電報寫明有村民誤食消毒片；有人聲稱村民是被迫飲用消毒水而中毒。

新冠肺炎疫情令市民人心惶惶，近日卻傳出有人誤食「消毒片」中毒。網傳湖北黃岡市黃梅縣逾20名村民，近日被村幹部要求飲用「消毒水」，期間更要拍照留紀錄。縣人民醫院周日（1日）證實事件，但具體人數及中毒情況未明；縣委宣傳部指，調查後將公布詳情。

網傳一份疑似黃岡市人民政府發往各縣的電報，內容為「黃梅縣黃梅鎮向窯村一組村民14戶22人，誤食鎮疫情防控指揮部下發的二氧化氯環境消毒片（俗稱「泡騰片」）」。另有一張群組聊天截圖，其中有成員引述縣人民醫院護士，稱「正在搶救一批中毒的人，一個村20多個人，喝了消毒水，說村幹部發的，還要當面喝」。

縣疫情防控指揮部工作人員指，未知有中毒事件發生，稱「我們是輪班，可能前面的同事接到了，我們不清楚」。縣人民醫院已證實事件，稱確實處理一批中毒患者，已在醫院急症科處理。

事件引起網民熱議，直言誤服一事簡直是「荒唐至極」，質疑「二氧化氯不是用來給自來水消毒的嗎？」、「那玩意兒那麼大味兒，他們是怎麼誤食進去的呢？」有人提出村幹部分發醫護或消毒用品時，需向村民說明清楚，「別發完就完事了，工作要細緻點，人命關天」。