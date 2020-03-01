新冠肺炎：鍾南山團隊籲疫情分級制　將患者併發症考慮在內

新冠肺炎疫情席捲全球，患病風險及致命程度備受關注。國家衞健委高級別專家組組長鍾南山引領專家團隊，近日在醫學平台Medrxiv上發表研究報告，指出有25.1%的患者均患有併發症，當中高血壓最為常見；而惡性腫瘤及慢性阻礙性肺疾病（COPD）的患者在確診後，較易會病重、病危；團隊建議面對疫情的風險分級制度上，應將患者的併發症考慮在內。

該報告在上周五（27日）發表，由47名中國各醫院專家組成團隊研究。他們由去年11月21日至今年1月31日，分析評估1590名患者，發現其中399人患其他併發症；而有130名患者則有兩種或以上的併發症的患者。

併發症患者中，有57.3%為男姓，年齡中位數為48.9歲，有關疾病主要包括高血壓，心血管疾病，腦血管疾病，糖尿病，乙型肝炎，慢性腎病、慢性阻塞性肺疾病、癌症等，其中高血壓最為常見，以16.9%高踞首位。

研究過程中，併發症患者中有131人達到複合終點，即需進入深切治療部（ICU）進行「有創通氣」治療或直接病亡。當中有77人患至少一種併發症；37人患兩種或以上併發症，意味後者確診新冠肺炎後病危、疫亡的風險會顯著提高。

研究團隊根據上述報告，建議醫院在收治新冠肺炎患者時，應先仔細詢問患者病史，再同時考慮併發症的類型和數量後，進行適當分；相信有助患者治療過程中，避免出現嚴重的不良結果，並且有助於建立風險分級制度，供患者入院時就治療分類。