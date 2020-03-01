新冠肺炎：東莞屋苑推獎金殺狗　官方認欠妥撤回

新冠肺炎疫情蔓延，內地有消息指病毒有可能由寵物傳染至人類。廣東東莞市一屋苑近日發出通告，指市民可透過協助捕殺狗隻的行動來獲取獎金，且7.5公斤以上的狗可獲300元（人民幣，下同，約339港元）。事件引起網民熱論，有人質疑等同虐殺動物；該屋苑居委會負責人事後承認，通告的內容欠妥，決定暫時撤回。

事發於萬江街道拔蛟窩社區，居委會在上月底廣發通告，指屋苑嚴禁放養狗隻、嚴禁帶狗隻到公共場所大小便待。並表示如發現放養的狗隻將一律捕殺，同時鼓勵居民共同捕殺，更以狗隻大小定價獎金，包括捕殺7.5公斤以下狗隻，亦可獲200元（約226港元）獎金；有關措施將在周四（3月5日）正式執行。

惟事件引起網民熱議，有網民斥責行為「野蠻、粗暴、不文明的規矩」、「人類的錯誤卻要去屠殺其他弱小生靈」、「小狗們有甚麼罪」；更有網民直言：「人也會傳染人，為甚麼不殺人！」。

事件持續發酵，官方事後解釋，發出通告目的其實只是讓飼主們看緊狗隻，不要讓牠們隨意亂跑、自覺清理狗隻的排泄物，未料卻惹是眾多的反對聲音。目前相關部門已決定不按照通告執行，會徵求更多意見後，重新制訂一個比較完善的方案。