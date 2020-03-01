新冠肺炎：交通部全面暫停進出跨城網約車業務

新冠肺炎疫情擴散至全國，不少病例均由外省傳入導致。據內地交通運輸部周日（3月1日）消息，根據中央應對疫情工作領導小組的決策部署，按照中央和首都嚴格進京管理的有關要求，全面暫停進出北京跨城的網約車、順風車業務。

通報指出，因應加強離開湖北及武漢和進出北京疫情防控工作，網約車、順風車等作為城市交通出行的重要工具，可能被利用於規避防控排查，成非法進出北京、湖北等地的傳播渠道；當局遂全決定面暫停離關武漢、湖北，以及進出北京跨城網約車、順風車業務。

另各平台公司要落實嚴格按照湖北省疫情防控指揮部相關規定，全面暫停當地的網約車、順風車業務，堅決防止疫情通過網約車、順風車從武漢、從湖北輸出。而北京亦堅決防止疫情通過網約車、順風車輸入北京。

而存妨害干擾疫情防控工作、危害人民群眾生命健康行為的平台公司，交通部將協同有關監管部門，依法依規從快從嚴處理，依法依規組織對相關平台實施暫停發布、下架移動互聯網應用程式（APP），及停止互聯網服務、停止聯網或停機整頓等措施。