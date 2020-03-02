台男為提早退役　偕同袍扮同志申請登記結婚

台灣規定所有男性必須接受4個月的軍事訓練役，惟一名尚餘20多天便完成訓練的役男，為了提早退伍，竟要跟軍中同袍辦理同性婚姻登記，父母無奈之下只好向外求助。

據關注軍中人權的民間組織「軍中人權促進會」設立人、人稱「黃媽媽」的陳碧娥在Facebook披露，早前接該名役男的父親來電，指兒為為了14天婚假，辦理同婚登記。其父親稱，兒子已有交往4年的女友，而女友竟也同意決定，原因是婚假加上例休與補休，男友便可以提前退伍。

陳碧娥了解後不禁感嘆，類似個案不計其數，質疑有關方面是否應檢討訓練役的存在意義。後來陳受役男父親所託，向部隊政戰主任反映，部隊後來才以「父母不同意」、「不准假」為由攔下這宗婚事。

據台國防部資料，台灣為防共產黨侵入，自1951年起實施義務役徵兵制，當年陸軍必須服役2年，海、空軍及陸戰隊3年。1990年開始，不分軍種統一律改為服役2年。2008年再統一為1年，到2013年，凡1994年出生者僅須接受4個月軍事訓練役。2018年，台灣取消義務役制度，達到服役年齡的男性改服4個月軍事服練役，國防部同時推動募兵制，目前是徵募並行。