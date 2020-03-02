新冠肺炎︰聲稱治癒前官員受關注　「神醫」被曝無牌行醫

湖北省司法廳前副廳長陳北洋因拒絕接受隔離，遭留黨察看處分，退休待遇亦降級；陳北洋事後發布「致歉信」，信中提及曾接受「李醫生」治療，令漢陽愛因思中醫專科門診部法人李躍華受到關注。惟湖北省衞健委周日（1日）通報，揭發這名「民間神醫」竟是無牌行醫。

內地傳媒報道，陳北洋的「致歉信」提及「李醫生」治好了他們一家三口的新冠肺炎。李躍華事後更在網上聲稱，他曾為15名確診或疑似病患治療，其中9人治癒，，令他備受關注。李接受內地傳媒採訪時表示，他治療的首宗確診病患約在上月1日，當時武漢的醫院人滿為患，他便用一種已申請國家專利的穴位注射劑治癒了病患。

從李躍華提供的專利證書可見，該種注射劑的專利名稱，就是「一種穴位註射劑」。他透露，注射劑內含有微量苯酚，只要在病患頸部前後4個穴位上注射，病患的症狀便會大大減輕。

惟內媒記者致電多名接受過李治療的患者查詢，多名病患表示當時確實感覺病情受控，惟最終仍確診需住院。其中一名43歲王女士在陳北洋介紹下前往求醫，先後5次接受注射，最終仍確診住院，她坦言︰「打了之後好像是沒有加重，也不能說有緩解，退燒也不是特別明顯」。

事件曝光後，湖北省衞健委上周三（26日）派員到漢陽愛因思中醫專科門診部調查，卻發現該院所持的《醫療機構執業許可證》雖未到期，卻自去年1月後未曾按規定進行定期校驗；至於李躍華的《醫師執業證書》則屬偽造。

湖北省衞健委的調查報告指出，李躍華涉嫌偽造、變造、買賣醫師執業證書，非法行醫並進行虛假宣傳等行為，建議移送警方處理；同時建議有關部門審查李躍華持有發明專利的詳細情況；李躍華在新冠肺炎疫情防控期間非法行醫，責成屬地衞生健康行政部門依法嚴肅查處。