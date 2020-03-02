新冠肺炎︰貧困女生無法上網聽課　在家吞藥自殺

新冠肺炎疫情肆虐，內地早前宣布停課，學生只能留在家中上網聽課。河南南陽鄧州市上營村一名李姓初三女生，疑因家境貧困只有一部手機，沒有足夠時間上網聽課，上周六（2月29日）在家中吞下母親用於治療精神疾病的藥物自殺，家人發現後立即把她送院。當地政府周日（3月1日）通報，李女經治療後暫無生命危險，當地已成立調查組進行調查。

據了解，李女的父親因左腿殘疾，只能為人補鞋維持生計，而母親則因患精神病，沒經濟能力且常年吃藥；李女還有一位姊姊及弟弟，均在求學階段，故家中開銷鉅大，日子過得十分艱苦。因疫情導致停課，李父東挪西湊才買了一部智能手機，供子女3人上網聽課，惟因3人同時面對大量課業，只有一部手機，沒辦法同時兼顧。

知情網民透露，李女使用手機上網聽課的時間不足，導致追不上進度，受到老師及同學質疑，才一時想不開，選擇吞下母親的藥物，企圖以此結束生命；家人發現後，立即把她送到鄧州市中心醫院搶救，生命一度垂危。

對此，李父接受內地傳媒採訪時表示，他也不清楚女兒的自殺原因，「大女兒寫完作業，二女兒（上網課）時間過了。不知道是為了手機還是不想做作業」。他又表示，事發當天校方剛好出考試題，猜測女兒可能比較著急才想不開，又強調家人從不會批評女兒的學業進度。

至於上營村村委書記杜某則表示，網上文章存在炒作成分「不是那回事兒」。他指出，雖然李父是殘疾人士，其妻子確患有精神疾病，但他家的狀況並沒有網傳的那麽嚴重。對於李女的自殺原因，杜某則表示，當地警方及政府部門正在調查中。