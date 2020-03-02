新冠肺炎：陳一新稱武漢抗疫形勢向好　依紀問責654名幹部

中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新周日（3月1日）表示，武漢市的新冠肺炎疫情得到有力控制，抗疫形勢呈現出持續向好的發展趨勢，已從高位運行期進入中位運行期，相信很快就會進入每天確診病例只有雙位數的低位運行期，最後進入個位數的尾期。

陳一新指出，目前武漢疑似病例、重症和危重症比例，以及死亡人數均下降，每日新增確診病例80至90%由疑似病例轉來。除了防控局面由被動應對變成主動出擊，「應檢盡檢」外，病床亦實現富餘供給，完全可滿足應收盡收、應治盡治、應隔盡隔的要求，並依紀問責組織處理654名幹部。

陳一新強調，雖然武漢疫情最嚴重的階段已過去，但仍然是全國疫情流行中心，防控形勢依然嚴峻複雜，「外防輸出、內防擴散」的任務仍然艱巨，不可以盲目樂觀、麻痹大意。他提出，特殊場所疫情防控需高度重視，避免成為新爆發點，並加強醫護人員的防護措施，處理好封城封區帶來的生活保障和社會穩定問題。