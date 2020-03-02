智庫指維族人被送到各省市　強迫為工廠工作

新疆教育培訓中心（西方稱再教育營）被指用作關押維吾爾人，飽受國際輿論批評。北京日前宣布所有「學員」已經結業，但澳洲智庫周日（3月1日）發表報告指，大批維吾爾人被送到不同省市，在各企業的代工廠內遭到強迫勞動及持續監視，當中涉83個世界知名品牌。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）引用中國政府文件指，在2017至2019年間，估計至少8萬維吾爾人從新疆被往送9個省份、27間工廠工作。在面對官方威脅下，他們想拒絕或逃脫工作極度困難。有證據顯示，這些維吾爾人的處境存在「令人高度不安的強制勞動行為」，符合國際勞工組織（ILO）對強迫勞動的定義，聘請他們的外國企業或已無意間侵犯人權。

一名被送到山東萊西工作的維吾爾女工向外媒聲稱，她們允許在市內走動，但不能返回新疆。由於語言不通，她們下班後到工廠附近購買日用品時，只能用很差的中文和比手畫腳與攤販溝通，買完後再經過工廠的警察哨崗，回到宿舍受持續監視。

報告呼籲中國允許跨國公司不受限制地進入境內代工廠，調查任何可能發生的虐待或強迫勞動事件，並要求企業進行審計和人權調查。