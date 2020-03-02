新冠肺炎：海外確診急增　海關總署嚴格防控疫情輸入

新冠肺炎蔓延全球，針對防控海外疫情輸入情況，中國海關總署周日（3月1日）表示，將進一步加強體溫篩查及衞生處理，排查高風險人群，嚴格實施入境交通工具的消毒，切斷傳播途徑，並將防止疫情輸入作為當前口岸疫情防控工作的重中之重，在法律和海關職能範圍內開展工作。

國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，海關總署衞生檢疫司司長林偉指，該署將密切跟蹤研判境外疫情的發展，及時調整檢疫查驗的重點國家和地區，並進一步嚴格查驗健康申明卡，精準識別高風險人員。該署目前已實施兩道體溫篩查，有效排查高風險人群，未來會進一步加強體溫篩查，及查驗來自疫情嚴重國家或地區的交通工具，全部實施登臨檢疫，做到輸入風險早發現、早控制。

他又指，海關總署將加強衞生處理，嚴格實施入境交通工具的消毒，切斷傳播途徑，並加強與國務院聯防聯控機制各成員單位的溝通協調，包括國家移民局、民航局、國家衞健委等，共同防止疫情傳入。