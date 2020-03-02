新冠肺炎：廣州兩大重點工程復建　工人追趕進度

各省市在上月中旬陸續復工，內媒記者周日（1日）走訪廣州海珠區，得知區內共130個建設工程項目，復工的86個，而31個重點項目則幾乎全數復工，包括被認為是「過江大動脈」的車陂路—新滘東路隧道、洛溪大橋拓寬工程。

車陂路—新滘東路隧道是打通東城區發展的交通樞紐，是未來廣州金融城和琶洲萬勝圍片區南北溝通的動脈，與現在的地鐵4號線並行。北岸、南岸和水面三個工區，約有140名工人到崗。工程負責人指，希望在今年6月完成首批沉管預製的主體結構，但目前周邊的混凝土企業仍未完全恢復產能，只能滿足相對低的工程用量需求。

洛溪大橋拓寬工程的目標，則是解決市區與番禺之間交通瓶頸問題。受新冠肺炎疫情影響，工期延遲了近1個月。項目為了趕回進度，將加大投入、優化施工組織，通過場外預拚，利用大噸位吊機把構件一次性安裝到位等方式，縮短工程時間。

施工班長劉鎖表示，現在工人復工約65%，主橋北塔施工正常，約5至7天完成一節。主橋的南塔進度更快​​一些，其左幅將於本月底封頂，預料4月可以開始拉掉第一條主橋拉索。