新冠肺炎：學校強制師生服用「大鍋藥」　官方致歉

新冠肺炎疫情持續，市民都希望提升免疫力，降低染病風險。惟雲南臨滄市有家長周日（3月1日）反映，有學校要求學生服用稱為「大鍋藥」的中藥，以此作為春季學期入學報到的條件。市教育體育局周一（3月2日）證實消息，查明有學校強制師生服用「大鍋藥」，要求全市學校須堅持自願服用原則，並就事件致歉。

網傳圖片顯示，有學校通知學生、家長及教職員需根據藥方，自行到藥店購買材料熬製服用。有家長反映，校方要求學生每日上傳服藥圖片，並寫明「喝藥後有無異常，如拉肚子，頭暈等」。據了解，「大鍋藥」一般指用大鍋熬製的傳統民族民間中藥，聲稱對增強體質和免疫力具一定作用。惟有醫生稱，開處方藥需要醫生職業證，以行政命令讓孩子服用中藥涉嫌違法。

臨滄市教育體育局發布消息，指個別縣（區）教育體育局、市直學校以通過上傳購藥證明、服藥圖片、影片等方式強制師生服用「大鍋藥」，要求全市各級各類學校必須堅持自願服用原則，杜絕強制師生服藥，不得以是否服用「大鍋藥」作為春季學期開學報到入學條件，表明將就此深刻檢討。