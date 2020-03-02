入境處聯絡多名滯留湖北孕婦　有官員攜物資上門探望

港府早前回應東方報業集團提議，宣布安排包機到湖北接載滯留港人。有議員指，港府已經與部分滯留湖北省的孕婦取得聯絡，並承諾盡快安排將其接載回港。議員葛珮帆指，入境事務處人員已聯絡多名滯留孕婦，衞生署亦以電話核實了她們的資料，以及對其健康狀況進行登記，同時港府表示會安排她們盡快回港。

其中一位懷孕接近6個月的金太稱一家被困湖北省並缺水缺糧。當地官員知悉後，於昨日(1日)帶同物資前去探望，金太對此表示感謝。

另外，應屆中學文憑試(DSE)考生陳同學(化名)1月22日時與家人到武漢過年，並探望85歲的嫲嫲，原定1月30日便會返港為DSE做準備，豈料遇上封城，滯留1個多月。他直言起初非常焦急，身上亦沒有帶備書本，只有數本練習，加上考評局指考生若因健康問題強制隔離無法應考，將按機制評估其成績，最高只能評為第5級。他直言對數學及化學較有信心，希望獲取更高級別。陳曾向工聯會求助，會方將情況轉告入境處，得知可以在周三(4日)上機後，心情「好番少少」。