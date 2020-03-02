新冠肺炎：台灣新增1人確診　累計個案41宗

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣中央流行疫情指揮中心周一（2日）舉行例行記者會，指揮官陳時中宣布新增一宗確診病例，患者為當地第34宗確診個案的20餘歲女兒，曾照顧及協助確診家屬梳洗，近期無旅遊史，當局將密切追蹤289位接觸者。台灣目前累計確診個案41宗。

陳時中指，該名女患者在上月15日至26日期間，多次到病房陪伴確診家屬，至28日經衞生單位安排接觸者採檢及住院隔離，首次採檢呈陰性，二次採檢呈陽性，至周一確診；除自身有過敏體質外，無任何不適症狀。

指揮中心表示，此個案已於上月28日至本月1日陸續完成醫院急診，第34宗患者確診前的病房已清潔消毒，經再次採驗環境檢體結果均為陰性。另目前已掌握接觸者共289人，並採檢231人，其中5人確診、197人陰性、其餘檢驗中。

台灣一個共11人赴以色列的旅行團，因搭乘班機上有一名以色列旅客確診新冠肺炎，經以色列相關單位要求下，該團將搭乘班機回程，預計周一下午5時抵台。指揮中心應變官莊人祥指，將為11人初步篩檢，有症狀者會立即送院，無症狀者則返家接受居家隔離14天。

此外，台灣長庚醫院宣布，14日內到過大陸、港澳、日韓泰、新加坡、伊朗或意大利的民眾，避免到醫院就診、檢查或探望病人。副院長黃璟隆指，部分確診患者無症狀，此舉是為了保障醫護和其他民眾的安全，重申若民眾發高燒仍可到急診，不會影響病人權益。