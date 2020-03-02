新冠肺炎：全球首宗老年新冠肺移植完成　患者轉危為安

浙江大學第一附屬醫院周日（1日）完成全球首宗老年新冠肺移植手術，患者是一名66歲的老婦，術前須靠人工膜肺（ECMO）勉強維持生命，目前生命體徵平穩。專家透露，從接收器官捐贈到完成移植，整個過程不到11小時，無疑是一場與時間的競賽。

該院專家指，湖南一名患者家屬同意捐贈器官，屍肺在當日上午10時30分完成摘除，醫院方面則在下午1時05分開始手術，共30多名不同科室的專家參與。屍肺在3時56分空運抵達杭州，約1小時後送到醫院。專家即開始修整及移植，至晚上9時18分宣告手術成功。

他形容本次手術難度超乎想像，一方面患者呼吸衰竭導致肺動脈壓力增高，右心明顯增大，整個心臟旋轉，增加手術難度，另一方面她體型肥胖，胸腔小，空間與肺的大小不匹配，造成心血管功能較常人脆弱。另外她患上新冠肺炎後，身體已極度虛弱。

手術過程也險象環生，尤其是患者肺靜脈左房袖吻合處的處理問題，稍有不慎即無法吻合，或者令阻斷鉗滑脫，直接導致患者失救，幸好團隊經驗和默契豐富，最終化解困難。