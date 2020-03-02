新冠肺炎：衞健委指武漢疫情受控　近兩周病例減少

國務院聯防聯控機制周一（2日）召開新聞發布會，國家衞健委發言人米鋒表示，武漢疫情急升情況受控，近兩周病例數字下降，除湖北以外各省疫情形勢積極向好。

米鋒指出，除湖北以外，其他省份新增確診病例6宗、疑似病例61宗，近2周呈現下降趨勢。同時，無新增死亡病例，重症病例減少20宗，治愈出院病例持續上升，近幾日在3000宗左右波動。

國家衞健委疾控副局長周宇輝表示，對於從重點地區和高風險地區返回的人員，社區應予以高度關注，呼籲他們一旦有發燒等徵狀，就要立即就醫。

軍委後勤保障部衞生局局長陳景元指出，截至周日（1日），武漢火神山醫院累計收治確診患者1597宗，治愈611宗；正加大收治重症力度，除兩個重症區外，普通病區亦開始收重症。

中國疾控中心環境所所長施小明表示，新冠肺炎老人治愈後需返回養老機構前需隔離觀察14日，沒有異常後方可入住。至於集體宿舍防疫問題，他強調要加強日常體溫檢測，將體溫異常人員轉移至隔離區域；嚴防住宿人數超標，保持室內通風。