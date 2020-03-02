警繳496公斤製氯胺酮原料　從深圳經香港空運抵台

台灣高雄市橋頭地檢署周一（2日）公布，近日破獲台灣境內首宗走私第四級毒品先驅原料、製作氯胺酮（俗稱「K仔」）原料 「三級丁氧羰基去甲基愷他命」案，拘捕8名疑犯，繳獲4桶從深圳經香港空運至高雄小港國際機場的製毒原料，總淨重達496公斤，可製出300公斤K仔，供170萬人次吸食，市值4.5億元（新台幣，下同，約1.1億港元）。

經專案小組調查，發現販毒集團以50萬元（約13萬港元）收買一名51歲吳姓男子作人頭，去年11月20日以貿易公司名義進口「二氧化鈦」，將製毒原料藏置於4個鐵桶內，裝入兩個大木箱，從深圳出發，利用港龍航空班機空運經由香港機場運輸至高雄小港國際機場。

到埗後，吳男找來何姓、林姓及高姓等人，分別駕駛兩輛車，從台中南下高雄取貨，運走該批毒品。警方早已收到消息，埋伏多時，於去年11月22日在高雄楠梓區常德路巷口拘捕他們。吳男向法院申請羈押獲准，其餘3人分別以3萬至5萬元（約8000至1.3萬港元）不等金額交保。吳男被審問時表示，知道是製毒原料，但否認製毒；其他3人則表示，僅接受吳的聘僱搬貨，不知道搬的是毒品原料。專案小組繼續追查，開展「溯源斷根行動」，再拘捕該集團4名成員。

台媒報道，此案為行政院去年6月11日新增「三級丁氧羰基去甲基愷他命」為第四級毒品先驅原料後，首次破獲案例。